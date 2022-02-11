Собчак увидела символичный предмет на встрече Путина и Макрона

Ксения Собчак предположила, что Владимир Путин перед переговорами с Эммануэлем Макроном расставил символичные "приветы по углам кремлёвских залов".

Журналистка отметила, что мало кто обратил внимание на предмет, стоящий за спиной у Путина.

"Владимир Путин в этой ситуации чувствует себя неплохо. Европейские лидеры по очереди летают к нему в Москву, переговоры с НАТО идут, обсуждается даже очная встреча с Байденом", — сказала Собчак в своей Ютуб-программе "Осторожно, новости".

Телеведущая увидела рядом с Путиным скульптуру Александра II. Это ей показалось глубоко символичным.

"Кто там предсказывал международную изоляцию? Напомнить, кто Париж брал?" — иронизирует Ксения.

Собчак вспомнила недавний фильм Данилы Козловского "Карамора", в котором доказывается, что Александр II был вампиром и пил кровь простого народа.

Журналистка подробнее остановилась на личности Александр II.

"Александр II, освободитель, человек не чуждый истории российско-французских отношений. Его дядя Александр I вообще брал Париж, а сам он в середине позапрошлого века решал ту же самую задачу, что и Путин сейчас — преодолевал последствия международной изоляции России после неудачной Крымской войны. Её итогом были те самые санкции, главной из которых был прямой запрет иметь флот в Чёрном море", — рассказала звезда ТВ и интернета.

Ранее стало известно, что Макрон согласился вести переговоры с Путиным за длинным столом, так как отказался сдавать ПЦР-тест, чтобы избежать утечки своего ДНК-материала.

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