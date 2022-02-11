Глава Калужской области поймал мигранта на подделке документов о знании русского

Губернатор Калужской области Владислав Шапша без предупреждения приехал с проверкой в миграционный центр Боровского района, где у первого же встреченного им мигранта оказались фиктивные документы.

Шапша констатировал, что несмотря на соответствующий документ, мигрант не смог связать по-русски и двух слов.

"Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса! Первый попавшийся "гость с юга". Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках", — удивился глава региона в своём Instagram аккаунте.

По окончании проверки миграционных центров подписал несколько распоряжений. Одним из них Шапша выводит исключает область из участия из программы переселения соотечественников, а другим своим указом запрещает устраиваться иностранцам на работу на предприятия общественного питания, в торговлю, заниматься пассажирскими перевозками или становиться сотрудниками кадровых агентств.

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