Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президент Франции Эммануэль Макрон странно себя вёл в России, потребовав длинный стол для переговоров с Владимиром Путиным.

Симоньян поиронизировала над поведением лидера Франции, который прибыл в Россию, чтобы побеседовать с главой РФ.

"Он, бедняга, и не ел, и не пил, что ли? Чтобы ДНК нигде не разбросать. В тот вечер я не пил, не пел — я на него вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети…", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Телеведущая прикрепила к своему посту сообщение, в котором говорится, что Макрон побоялся сдавать в России ПЦР-тест. По этой причине его посадили за длинный стол с Путиным, чтобы обеспечить социальную дистанцию.

"Reuters со ссылкой на источники пишет, что окружение французского лидера опасалось, что образцы ДНК попадут к российским врачам. Поэтому Макрон не стал сдавать тест на COVID-19 в Москве", — сообщает издание RT.

Подписчиков Симоньян позабавил такой страх лидера Франции.

"И в туалет не ходил, ведь известно, что ФСБ всегда в туалете через дырочку баночки таскает";

"Даже представить страшно, что было бы, если бы у русских оказался ДНК Макрона! А ну, как исказили б эту ДНК до неузнаваемости в своих лабораториях?! А ну, как потом обратно Макрону её вставили?!" — писали в Сети.