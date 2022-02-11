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Автор Дмитрий Плотников

Хотим с Россией: Иран больше не желает ориентироваться на США

Политика

В Вене проходят обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Как сказал постоянный представитель РФ Михаил Ульянов, окончание переговоров уже близко.

Хотим с Россией: Иран больше не желает ориентироваться на США

Подготовка 20-страничного документа закончена, порядок осуществления договоренностей определён.

А вчера Иран впервые предложил США прямые переговоры о собственной ядерной программе, на что Вашингтон откликнулся с энтузиазмом. До этого диалог с Тегераном вели РФ, ФРГ, КНР, Франция и Британия, где постоянно обсуждались снятия санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

Аналитики New Statesman (США) уверены, что переговоры закончатся к началу марта. Запад снимет санкции, Иран выберется из изоляции и сможет производить стабильные медицинские изотопы в Фордо и заняться развитием мирного атома.

Но  угрозы для Ирана всё-таки есть - если Республиканская партия получит шансы на победу на президентских выборах в 2024 году, Белый дом может вернуться в СВПД и отношения между странами вновь ухудшатся, уверена директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина.

После американского бегства из Афганистана и Ирака войска США могут покинуть и Кувейт, полагает Панина. Это заставляет страны Ближнего Востока и "внешних игроков" продумывать различные варианты действий в этом регионе. Но можно утверждать, что Тегеран больше не будет проамериканским. В Иране решили поменять прежние внешнеполитические шаблоны и хотят взаимодействовать с Россией, Китаем и Европой.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы сша иран
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