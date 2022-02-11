В Калужской области мигрантам запретят работать в торговле и общепите

В Калужской области отказались привлекать иностранных граждан по патентам в некоторых областях экономики. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

"Калужская область выходит из Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Это заблокирует возможность получать гражданство в упрощённом порядке для уроженцев Средней Азии", — написал Шапша в своём Telegram-канале.

За три месяца работодатели Калужской области должны учесть новые нормы, уволить некоторых сотрудников. Власти региона запретили нанимать мигрантов по патентам в таких сферах экономики, как:

торговля;

пассажирские перевозки;

кадровые агентства;

заведения общественного питания.

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