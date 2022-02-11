РБК: глава Марий Эл Евстифеев намерен покинуть свой пост

Глава Марий Эл Александр Евстифеев может покинуть свой пост.

По информации источника РБК, чиновник намерен уйти в отставку по собственному желанию. Как заявил собеседник агентства, вероятность такого развития событий близка к 100-процентной.

Согласно сведениям других источников, Евстифеев решил не участвовать в выборах главы региона после истечения срока своих полномочий в 2022 году.

"Он категорически не хочет", — заявил один из собеседников агентства.

Источники РБК рассказали о якобы появившемся ещё в прошлом году "сценарии", согласно которому Марий Эл "могут отдать КПРФ", имеющей сильные позиции в регионе. Однако в партии агентству заявили, что считают сомнительным вариант развития событий, при котором республику возглавит коммунист.

Евстифеев занимает пост главы Марий Эл с 21 сентября 2017 года. Тогда он получил на выборах 88,3% голосов. До этого, с апреля 2017 года, Евстифеев был временно исполняющим обязанности главы республики в соответствии с указом президента РФ.

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