Полянский: угрозы США выдворить Антонова из Вашингтона "более чем абсурдны"

Требования США в отношении российского посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, абсурдны, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, ситуацию необходимо урегулировать.

Ранее Госдепартамент США заявил "ультиматум": либо Россия выдаст визы телохранителям главы американской дипмиссии в Москве, либо ведомство поставит вопрос о выдворении Антонова из Америки.

"В переговорах по двусторонним визовым озабоченностям с США мы не участвуем. Надеюсь, что эту ситуацию удастся урегулировать, потому что, конечно, подобные требования выглядят более чем абсурдными", — пояснил Полянский в беседе с РИА Новости.

При этом в Госдепе чётко обозначили временные границы. В случае если компромисс не будет найден, российский дипломат должен будет уехать из США к апрелю.

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