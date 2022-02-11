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Автор Ольга Лебедева

Нарышкин о ситуации на Донбассе: Украина полным ходом готовится к войне

Политика

По данным российской разведки, власти Украины активно готовятся к войне в Донбассе, стягивают части ВСУ к линии соприкосновения.

Нарышкин о ситуации на Донбассе: Украина полным ходом готовится к войне

Об этом в интервью МК рассказал Сергей Нарышкин. Директор СВР России считает, что у Киева две цели: уничтожение непризнанных республик и втягивание Москвы во внутриукраинский конфликт.

По его словам, к войне президента Украины Владимира Зеленского подталкивают националисты и западные наставники.

"Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из сил спецназначения НАТО. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов", — рассказал Нарышкин, добавив, что есть там и спецы по подготовке фейковых новостей в стиле "белых касок" в Сирии.

Главный российский контрразведчик отметил, что президентский Офис "на время" отозвал из Рады законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" из-за встречи "нормандской четверки" в Париже:

"Этот документ эксперты называют правовым "фиговым листком", прикрывающим желание провести захват территорий народных республик и их "зачистку" по хорватскому варианту".

К слову, напомним, вчера глава МИД Украины "расставил точки над И", объявив, что Киев не будет выполнять минские соглашения "в российской редакции".

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Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы украина донбасс сергей нарышкин
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