Россия "обошла" правила ООН в 1990-х годах и незаконно стала постоянным членом Совета Безопасности после распада СССР, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.
В интервью "Европейской правде" он выразил возмущение тем, что "никакие другие страны" не оспаривают то, что место СССР в Совбезе ООН "захватила" Россия.
"Я не видел резолюции, в которой кто-либо в принципе голосовал бы за членство России в Совете Безопасности или в Генеральной Ассамблее ООН, — сказал Кислица. — Вот уже 30 лет эти люди сидят в зале с карточкой с надписью "Россия", представляя себя членом Совета Безопасности ООН! И все вокруг ведут себя так, как будто это нормально”.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В России почему-то очень любят ложиться больницу на внутривенные вливания для профилактики различных заболеваний. Однако эта процедура совершенно бесполезна.