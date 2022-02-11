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Автор Ольга Лебедева

Украина заявляет о незаконности членства России в Совбезе ООН

Политика

Россия "обошла" правила ООН в 1990-х годах и незаконно стала постоянным членом Совета Безопасности после распада СССР, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Украина заявляет о незаконности членства России в Совбезе ООН

В интервью "Европейской правде" он выразил возмущение тем, что "никакие другие страны" не оспаривают то, что место СССР в Совбезе ООН "захватила" Россия.

"Я не видел резолюции, в которой кто-либо в принципе голосовал бы за членство России в Совете Безопасности или в Генеральной Ассамблее ООН, — сказал Кислица. — Вот уже 30 лет эти люди сидят в зале с карточкой с надписью "Россия", представляя себя членом Совета Безопасности ООН! И все вокруг ведут себя так, как будто это нормально”.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • Совет Безопасности (СБ ООН), один из шести главных органов ООН, был создан после Второй мировой войны и состоит из пятнадцати членов, пять из которых являются постоянными: США, Великобритания, Франция, Китай и Россия. Это страны — победители во Второй мировой войне, или их юридически признанные государства-преемники.
  • Китай первоначально был представлен в СБ ООН Китайской Республикой, управляемой националистами. Коммунистическая партия Китая (КПК), возглавляемая Мао Цзэдуном, получила контроль над материковым Китаем после Второй мировой войны, и ООН признала возглавляемую КПК Народную Республику законным представителем Китая в 1971 году.
  • До 1991 года пятым членом СБ ООН был Советский Союз. Когда он распался, Российская Федерация была признана ее государством-правопреемником и сохранила свое постоянное место в Совете Безопасности.

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Показательная "порка": Как Совбез ООН пытался "наказать" Россию
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы совбез оон сергей кислица
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