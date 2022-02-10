Попавший в больницу Жириновский не узнает родных

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского остается тяжелым.

Госпитализированный с ковидом Жириновский перестал узнавать окружающих, сообщает, ссылаясь на собственные источники URA.RU.

"Владимир Жириновский не узнает соратников, родных и врачей. Его состояние остается тяжелым и медики не дают никаких прогнозов по поводу дальнейшего развития событий", — сообщили источники URA.RU.

Однако в партии официально заявляют, что Владимир Вольфович чувствует себя довольно хорошо, дает поручения по телефону, работает с документами. По прогнозу членов ЛДПР, политик уже скоро должен вернуться к полноценной работе.

Накануне стало известно, что Владимира Жириновского доставили в ЦКБ Москвы. До этого в СМИ заявляли о том, что политик мог заразиться "омикроном" коронавируса. При этом политик прививался от COVID-19 аж целых восемь раз.