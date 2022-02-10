Специалисты по жестам раскрыли психологическое состояние Зеленского

Российский политолог Марат Баширов опубликовал у себя в Telegram-канале фотографию, на которой изображён президент Украины Владимир Зеленский в странной позе - с зажатыми между бёдер руками. Эксперт попросил специалистов сделать психоаналитический разбор личности политика по этому снимку.

На просьбу откликнулись двое — психолог, политконсультант Алёна Август и киноактёр, тренер личностных качеств Алексей Марков.

По мнению психолога, поза Зеленского, отражает множество настроений бывшего КВНщика, не очень удачно играющего роль президента Украины. Ноги, поставленные носками вовнутрь и руки, зажатые меж колен, указывают на детское желание "закрыться от ситуации в домике" и, возможно, желание сдержать эмоции и не сказать лишнего, считает эксперт.

Она добавила, что "мягкая" спина — скорее всего, является признаком скрываемого равнодушия и усталости от происходящего. Зеленский говорит что-то собеседнику, но не движется к нему телом, скорее поднимает близлежащее плечо, пытаясь защититься.

"Ему скучно, надоело, тревожно, он устал. Сама поза "забытого на детсадовском утреннике мальчика" тоже много говорит о его внутреннем психологическом состоянии — вечно "играть в драйв" не получается, надо как-то дотянуть", — заключила аналитик.

По мнению Маркова, спрятанные руки говорят о том, что человек хочет сбежать из ситуации или хотя бы немного защититься (прикрывает паховую область). Вероятные причины этого — то, что он не в контексте, то есть не понимает, о чем речь, или тема (люди) вызывают неприятные ощущения. Причем настолько сильные, что руки в защитной позиции дополнительно укрепляют ноги, как бы блокируя открытую позицию наглухо, заметил актёр.

Он считает, что поджатые плечи, которые можно заметить, если хорошо присмотреться, это ещё один сигнал о том, что ситуация вызывает сильный дискомфорт.

"В целом, человек на фото как будто пытается сбежать из этой реальности и схлопнуться в точку. Похоже на невербальные сигналы первокурсника на первом экзамене по профильному предмету, который не учил", — резюмировал Марков.

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