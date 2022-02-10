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Автор Николай Ткаченко

Журналист Соловьёв резко высказался о визите Лиз Трасс в Россию

Политика

Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании в Москве, как и ожидалось, не принесли ничего нового — прорыва не произошло. Стороны, как говорится, остались при своих. Лиз Трасс лишь подтвердила сделанные ранее заявления, а Сергей Лавров заметил, что был разочарован разговором, — все попытки объясниться наткнулись на глухую стену непонимания.

Журналист Соловьёв резко высказался о визите Лиз Трасс в Россию

Комментируя событие, телеведущий Владимир Соловьёв поставил вопрос весьма резко:

"А зачем эта дама из Великобритании вообще приехала? Шапку выгулять? Ни на один вопрос ответь не может и не хочет. Повторяет на любой вопрос набор пропагандистских фраз. Минские соглашения так и не почитала. О прошлом говорить не хочет", — написал журналист в своём Telegram-канале.

Он добавил, что Трасс ведёт себя в классическом британском колониальном стиле, как лондонский чиновник, приехавший в колонию, чтобы поучать покорённых туземцев.

В комментариях к посту подписчики в целом согласились с журналистом. Но некоторые выразили недоумение по поводу того, зачем Трасс вообще устроили такую радушную встречу в России, да ещё и сводили в МГУ.

"Шапка смешная, факт. Балалайку ей надо бы подарить", — заметил один из комментаторов.

"Я вообще не пойму, почему такой тёплый приём, зачем нам это?" — спросил другой.

"Вопрос: зачем ее принимали? Если только — сказать в лицо, что наглосаксы слегка охренели. Так что-то не слышно такого", — поддержал третий.

"Так она продуктов приехала прикупить в гастрономе. В Британии еды то нормальной нет. Сейчас за два дня самолет загрузит, и к Борису на вечеринку", — выдвинул версию ещё один.

"Расслабьтесь, это всего лишь попытка показать, что Британия чего-то стоит, но у неё при этом нет своего мнения", — заключил один из пользователей Сети.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Политолог: «Британия тихо вытаскивает гегемонистский стул из-под США»
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы минск россия москва сергей лавров великобритания владимир соловьёв
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