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Автор Николай Ткаченко

В России объяснили, чем закончится для Польши "удар по Москве"

Политика

Бывший президент Польши Лех Валенса призвал Запада проявить жёсткость в отношении России. По его мнению, Москва "зашла слишком далеко". Валенса уверен, что Польша должна встать на сторону Украины, если Путин нападет на Киев, и незамедлительно "ударить по Москве".

В России объяснили, чем закончится для Польши "удар по Москве"

Россияне уже отреагировали на воинственный призыв бывшего польского лидера. Своё отношение к словам Валенсы выразили пользователи Сети на сайте РИА Новости. Подписчики издания, как обычно, с юмором и сарказмом, прокомментировали новость, напомнив, чем заканчивались подобные грозные намерения в истории.

"Шо, опять?! Каждые 100 лет Европа нападает на "отсталую дикую немытую Россию"… Потом зализывает побои 50 лет, еще 50 копит силы и снова лезет, и снова, и снова. Да сколько можно-то?" — задал вопрос один из читателей.

"Ну, до Москвы поляки, может, и не дойдут, но Калининград точно оттяпают в случае заварушки", — предположил другой.

"А не пора ли России немного больше расширить свои границы и прибрать к рукам еще и польскую территорию? Воевать так воевать!" — призвал третий.

"Россия должна объявить, что в тех странах, где находятся базы НАТО в случае Военного конфликта, их территории будут завоеваны и присоединены в состав России!!! Может, будет о чём задуматься?" — предложил ещё один комментатор.

"Долго о Москве думали или, вероятнее, совсем не думали с 1612 года и вот… Ну, будет у России граница с Германией, так может лучше, чем граница России с Украиной. Но кому это кроме этих шакалов и гиен надо-то!" — добавил читатель.

Комментариев было очень много. Вот ещё некоторые интересные ремарки.

"Валенса первым полезет в окопы?! А он-то не боится, что пересечётся там с Мининым и Пожарским!?".

"Сбрендил старик? Не понимает, что ответный удар будет и по Польше в том числе?".

"Хорошее водохранилище получится на территории бывшей Польши".

"Лех, желательно лбом своим, прямо по Москве!"

"Провокатор. А кто будет ударять по Москве? Кого ждет радиоактивный пепел?"

"Ковид поражает не только лёгкие, что ли, но и мозг?"

"Ну что, господа демократы, дождались! Полякам давно надо было выставить счёт за каждого погибшего бойца при освобождения Польши! И не только. А сколько было эшелонов послано туда для восстановления после войны! Пусть заплатят за всё!"

"Валенса — это сила! Он как вдарит по Москве, вся Варшава в труху!"

"Этому красавцу, видать, с вечностью одному разговаривать скучно. Ищет возможность прихватить с собой всю планету".

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Польша обвинила Россию в гибели Качиньского
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы нато москва польша россия варшава украина германия лех валенса калининград владимир путин
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