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Автор Юлия Миленина

Поклонская рассказала о планах на новом посту: "Хочу объехать все страны СНГ"

Политика

Наталья Поклонская, назначенная на пост замглавы Россотрудничества, сообщила, что планирует посетить все страны СНГ для встреч с соотечественниками.

Поклонская рассказала о планах на новом посту: "Хочу объехать все страны СНГ"

Она напомнила, что за пределами РФ соотечественники всё ещё остаются носителями русского языка, культуры, традиций, передаёт РИА Новости.

"Планирую поездки во все страны СНГ, чтобы встретиться там с нашими соотечественниками, услышать, как они живут, с какими проблемами сталкиваются", — сказала Поклонская.

Заместитель руководителя Россотрудничества также добавила, что впоследствии намерена оказывать им содействие в решении возникающих сложностей. По её словам, подобное взаимодействие крайне необходимо, чтобы "рушить границы" между людьми, но при этом сохранять их самоидентичность.

В начале февраля глава РФ Владимир Путин назначил Поклонскую на должность замглавы Россотрудничества. Она будет курировать вопросы, связанные с культурой, искусством и защитой прав соотечественников за рубежом.

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Наталья Поклонская благодарит Запад за санкции
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
Темы наталья поклонская
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