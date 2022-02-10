Поклонская рассказала о планах на новом посту: "Хочу объехать все страны СНГ"

Наталья Поклонская, назначенная на пост замглавы Россотрудничества, сообщила, что планирует посетить все страны СНГ для встреч с соотечественниками.

Она напомнила, что за пределами РФ соотечественники всё ещё остаются носителями русского языка, культуры, традиций, передаёт РИА Новости.

"Планирую поездки во все страны СНГ, чтобы встретиться там с нашими соотечественниками, услышать, как они живут, с какими проблемами сталкиваются", — сказала Поклонская.

Заместитель руководителя Россотрудничества также добавила, что впоследствии намерена оказывать им содействие в решении возникающих сложностей. По её словам, подобное взаимодействие крайне необходимо, чтобы "рушить границы" между людьми, но при этом сохранять их самоидентичность.

В начале февраля глава РФ Владимир Путин назначил Поклонскую на должность замглавы Россотрудничества. Она будет курировать вопросы, связанные с культурой, искусством и защитой прав соотечественников за рубежом.

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