Куликов: пока все отвлеклись на Россию, Запад оттяпает Западную Украину

США вводит свои войска в европейские страны в соответствии с планом Запада по военному захвату Западной Украины.

Так считает политолог и телеведущий Дмитрий Куликов. По его словам, речь идёт о Буковине и Галичины, а инициаторами сокращения площади Украины, вероятнее всего являются Польша и Румыния, которые зарятся на две её западных области ещё с 2014 года.

Куликов напомнил, что тогда (в 2014 -15 годах) польские эксперты в открытую говорили о планах Варшавы "оттяпать" Галичину. И если бы Майдан провалился, то Польша применила бы свой план по аннексии области.

"Как только ситуация на Украине начнёт выходить из-под контроля властей, Варшава и Бухарест отправят свои войска на Западную Украину. Именно для того, чтобы их подстраховать, США и перебрасывают своих солдат в эти страны: войска НАТО, которые стягиваются сегодня в Румынию и Польшу, — второй эшелон за польскими и румынскими войсками, которые должны войти на Буковину и Галичину. Это рабочий сценарий. Не зря же сейчас обсуждается возможность перемещения американского посольства в Киеве во Львов. А еще этот сценарий будет актуален, если на Украине начнется война всех против всех", — рассуждает политолог в эфире Ютуб-канала "СМЕРШ. Крымский Фронт".

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