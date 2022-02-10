Политолог объяснил, как госпитализация Жириновского отразится на вакцинации

История с госпитализацией Владимира Жириновского, по сути, главного адепта вакцинации в российской политике, наверняка станет самым большим козырем антиваксеров, поскольку даже восемь прививок не помогли ему избежать заражения коронавирусом. Такое мнение высказал руководитель политической экспертной группы Константин Калачёв в эфире телеканала RTVI.

Аналитик добавил, что знает Жириновского с 1989 года и уверен в его жизнеспособности и в том, что ему удастся пережить ковид.

"Другое дело, что сама история с широко разрекламированными прививками и последующим тяжелым состоянием — поражением лёгких 50-75%, конечно, нехорошая реклама для прививок. Но я думаю, что проблема уже не в прививках, в конце концов. Все всё поняли с прививками. Да, может быть, они облегчают течение болезни… Если Жириновский, кстати, не умрет, то это будет прекрасная реклама российских прививок. А если, не дай Бог, с ним что-то случиться, надо думать, что будет с ЛДПР", — высказался политолог.

По его мнению, пока в партии заменить Жириновского не кем, и единственная возможность сохранить ЛДПР — коллективное руководство.

Ранее доктор медицинских наук Дмитрий Еделев оценил возможное состояние Владимира Жириновского.

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