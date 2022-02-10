Соцсеть Трампа TRUTH Social готовится к запуску в марте

Новая социальная сеть TRUTH Social, которая принадлежит компании экс-главы США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group, будет запущена к концу марта, сообщает телеканал Fox Business со ссылкой на источники.

TRUTH Social станет доступная для американских пользователей. В настоящее время продолжается бета-тестирование соцсети. Изначально запуск ожидался на месяц раньше, 21 февраля.

Как сообщала пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон, цель проекта — "противостоять компаниям больших технологий из Кремниевой долины, которые используют свою силу, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса в Америке".

Приложение будет недоступно в России.

"Мы живём в мире, где у "Талибана" (запрещённая в РФ террористическая организация) огромное присутствие в Twitter, а вашего любимого американского президента заставляют замолчать. Это неприемлемо", — заявлял ранее Дональд Трамп. Так он прокомментировал удаление его аккаунтов из популярных социальных сетей.

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