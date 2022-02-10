В Европе признали правоту Путина в Мюнхенской речи

Российский президент Владимир Путин был прав в своей Мюнхенской речи 2007 года, так как ситуация в мире с тех пор ещё больше обострилась, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-главу Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

10 февраля 2022 года исполняется 15 лет с тех пор, как лидер России произнёс свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности, подвергнув жесткой критике внешнюю политику Вашингтона и идеи однополярного мироустройства. Также Путин выступил резко против планов расширения Североатлантического альянса и размещения в Восточной Европе объектов противоракетной обороны США.

"В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях", — заявила Кнайсль. "Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало ещё хуже и сложнее", — высказалась политик.

Президент РФ Владимир Путин предупреждал о том, что Россия хочет получить гарантии безопасности от США и НАТО ещё на Мюнхенской конференции, которая прошла в 2007 году. Но тогда к посланию российского лидера никто не прислушался, что привело к текущему кризису в отношениях между Москвой и Западом, написало The National Interest.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен