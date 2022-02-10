Украинский министр хочет накормить миллиард человек ради статуса

Власти Украины планируют обеспечивать продовольствием миллиард человек. Как ожидается, это произойдёт к концу десятилетия, сообщил в своем Telegram-канале министр аграрной политики и продовольствия страны Роман Лещенко.

По словам политика, Украина претендует на статус одного из крупнейших гарантов мировой продовольственной безопасности.

"Двадцать лет назад Украина "кормила" лишь 40 миллионов человек в мире. Сегодня же вклад эквивалентен пропитанию около 400 миллионов человек, не считая наше население", — заявил Лещенко.

Он сослался на стратегию развития до 2030 года, которая предусматривает обеспечение продовольствием одного миллиарда из всего населения мира.

Как отметил министр, украинского сельское хозяйство показало самый высокий прирост производства в прошлом году. Данный показатель составил 14,4%. При этом, по его словам, на агропродовольственную продукцию пришёлся наибольший процент в общем экспорте страны — около 41% за год.

Напомним, продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций (ФАО) обновила свой мировой индекс цен на продовольствие. Отмечается, что подорожание во многом связано со снижением предложения растительных масел, цены на которые привели к ралли индекса в прошлом месяце.

При этом Россия по части роста цен "на еду" от мировых показателей не отстаёт: продукты дорожают планомерно и с завидным постоянством: на некоторые категории цены взлетели на 25%.