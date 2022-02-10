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Автор Денис Постольский

Украине могут дать максимальный доступ к разведданным по России

Политика

Группа сенаторов США обратилась с письмом к главе государства Джо Байдену с предложением предоставить Киеву максимально возможный доступ к разведывательным данным по России в рамках предполагаемого вторжения, сообщает РИА Новости.

Украине могут дать максимальный доступ к разведданным по России

Как считают парламентарии, эта информация крайне нужна Украине для самообороны.

"Мы просим, чтобы США делились разведданными с Украиной в максимально возможной степени. Россия — агрессор, и нам необходимо вооружить ее [Украину] критически важной информацией, необходимой для самообороны.

Американские сенаторы считают угрозу Украине — "угрозой демократическим государствам по всему миру".

Ранее Госдеп США опубликовал заявление, согласно которому все члены семей американских дипломатов должны покинуть Украину с 24 января в обязательном порядке, а сами дипломаты — в добровольном. Остальных американцев призвали уехать, используя коммерческие рейсы, в связи с невозможностью гарантировать безопасность на территории страны.

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