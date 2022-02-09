Медведев может сменить Жириновского на посту лидера ЛДПР

Партию ЛДПР, лидером которой в настоящее время является госпитализированный Владимир Жириновский, в будущем может возглавить заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Рассматривается вариант, при котором политорганизация станет "классической либеральной партией".

Как сообщает Telegram-канал URA.RU со ссылкой на политолога Максима Жарова, партию могут отдать кому-то из "настоящих либералов".

"Уже давно ходят слухи, что эту партию хотят "сделать" под Дмитрия Медведева. Сейчас он в Совбезе и является одним из лидеров ЕР, тем не менее если будет конфигурация с переформатированием в ЕР с ее ребрендингом (в том числе, она будет производиться в связке с ребрендингом ЛДПР). Здесь будет появление Медведева или кого-то из близких ему людей во главе ЛДПР весьма вероятно", — заявил эксперт.

При этом Жаров пожелал действующему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому выздоровления.

Напомним, лидер партии попал в ЦКБ с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавирусной инфекции.

Журналист Алексей Пивоваров в своём ТГ-канале добавляет, что у Владимира Жириновского, которого доставили в медицинское учреждение неделю назад, выявили штамм COVID-19 "омикрон".

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