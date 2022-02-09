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Автор Денис Постольский

Пентагон: эвакуацией американцев с Украины могут заняться военные

Политика

Американские войска могут эвакуировать граждан США с Украины, однако направлять их на украинскую территорию не планируется, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на официального представителя Минобороны США Джона Кирби.

Пентагон: эвакуацией американцев с Украины могут заняться военные

"Я не могу исключать, что эти солдаты могут быть в некоторой степени задействованы в поддержке эвакуации с другой стороны этой границы. Конечно, они будут к этому готовы", — сообщил представитель Пентагона.

Для эвакуации подготовлена группа военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии, направленная в Польшу.

При этом вывозить американских граждан с Украины силами военных не планируется. Кирби отметил, что они должны покинуть страну коммерческими авиарейсами.

Напомним, согласно заявлению посольства США в Киеве, американским гражданам рекомендуется покинуть территорию Украины, потому что ситуация с безопасностью в стране сейчас является нестабильной и непредсказуемой.

Ранее Госдеп США опубликовал заявление, согласно которому все члены семей американских дипломатов должны покинуть Украину с 24 января в обязательном порядке, а сами дипломаты — в добровольном. Остальных американцев призвали уехать, используя коммерческие рейсы, в связи с невозможностью гарантировать безопасность на территории страны.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Олег Артюков
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