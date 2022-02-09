Орешкин высказал мнение о госпитализации Жириновского с "омикроном"

Один из самых ярких политиков в истории России за последние 30 лет, бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован с серьёзным поражением лёгких. Возможно, болезнь вызвана новым штаммом коронавируса "омикрон".

Однако депутат Госдумы неоднократно агитировал в пользу вакцинации и даже прививался сам 7 или 8 раз. Не может ли этот случай стать антирекламой для прививочной кампании? На эту тему попытался ответить независимый политолог Дмитрий Орешкин в эфире "Эха Москвы".

Эксперт считает, что для людей, склонных к антиваксерским настроениям, этот случай, конечно, будет дополнительным аргументом. А те, кто думает своей головой, сами принимают решение, каковы риски "уколоться и не уколоться".

По мнению аналитика, не стоит пока спешить с выводами, а нужно ещё подождать. Он отметил, что человеку всё-таки 76 лет и не самое хорошее состояние здоровья. И при этом он никому ничего плохого никогда не сделал.

Орешкин добавил, что он с трудом верит, что Жириновский действительно "уколол" себе 8 прививок, так же как и то, что он всерьёз предлагал бомбить Киев в ночь на 1 января.

"Ну, наверное, делал прививки. А может быть, и призывал их делать. Он же ведь — никогда не поймёшь, когда он правду говорит, а когда пургу несёт", — заключил политолог.

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