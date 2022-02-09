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Автор Дмитрий Плотников

Дутый «газовый фронт» США против России

Политика

США продолжают готовить очередные санкции - недавно Белый дом заявил, что желает компенсировать газ из РФ на еврорынке. Причиной должно стать "вторжение России на Украину", после этого ЕС введет очередные санкции, а Кремль остановит газовые поставки в Евросоюз.

Дутый «газовый фронт» США против России

Вашингтон продолжает "громко топать", чтобы найти альтернативу газу для Европы из России. США не смущает, что отсутствуют даже намёки на "вторжение", российское руководство постоянно опровергает наличие каких-то милитаристских планов, подчеркивает Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

В Белом доме уже готов сценарий перенаправления газовых потоков в ЕС после прекращения поставок из РФ. Так Вашинтон якобы лишит Владимира Путина самого мощного экономического оружия. Но на Западе стыдливо умалчивают, что вся "подготовка плана" свелась к переговорам с "мировыми поставщиками", и любой аналитик легко объяснит анализ, что в ближайшие десятилетия еврорынку не обойтись без голубого топлива из России.

Ясно, что американцы продолжат пытаться осуществить план хотя бы частично.

А тем  временем, уже более двух лет идет работа над реализацией «Силы Сибири – 2», который увеличит поставки в Китай газа до 130 млрд кубов каждый год, что сопоставимо с сегодняшними объёмами экспорта в ЕС. Также разработан маршрут поставок российского газа (СПГ) в Индию по Северному морскому пути - в Азии сегодня активно переводят энергетику на природный газ, что рисует хорошие перспективы для развития россйского СПГ-сектора.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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