Дутый «газовый фронт» США против России

США продолжают готовить очередные санкции - недавно Белый дом заявил, что желает компенсировать газ из РФ на еврорынке. Причиной должно стать "вторжение России на Украину", после этого ЕС введет очередные санкции, а Кремль остановит газовые поставки в Евросоюз.

Вашингтон продолжает "громко топать", чтобы найти альтернативу газу для Европы из России. США не смущает, что отсутствуют даже намёки на "вторжение", российское руководство постоянно опровергает наличие каких-то милитаристских планов, подчеркивает Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

В Белом доме уже готов сценарий перенаправления газовых потоков в ЕС после прекращения поставок из РФ. Так Вашинтон якобы лишит Владимира Путина самого мощного экономического оружия. Но на Западе стыдливо умалчивают, что вся "подготовка плана" свелась к переговорам с "мировыми поставщиками", и любой аналитик легко объяснит анализ, что в ближайшие десятилетия еврорынку не обойтись без голубого топлива из России.

Ясно, что американцы продолжат пытаться осуществить план хотя бы частично.

А тем временем, уже более двух лет идет работа над реализацией «Силы Сибири – 2», который увеличит поставки в Китай газа до 130 млрд кубов каждый год, что сопоставимо с сегодняшними объёмами экспорта в ЕС. Также разработан маршрут поставок российского газа (СПГ) в Индию по Северному морскому пути - в Азии сегодня активно переводят энергетику на природный газ, что рисует хорошие перспективы для развития россйского СПГ-сектора.