Военный эксперт разгадал путинский "план Б": будет пороть гегемона

События последних недель на международной арене так или иначе "завязаны" на ультимативные по сути требования России к США и возглавляемому ими блоку НАТО по гарантиям безопасности.

По мнению военного эксперта Владимира Волконского, именно оттуда "растут ноги" западной истерии по поводу якобы имеющего место быть намерения Москвы штурмом брать Украину.

Как отмечает Волконский в статье, опубликованной порталом Репортёр, серьёзность своих заявлений Россия подтвердила демонстрацией военной силы "на суше, море и в воздухе", имея в виду учения, которые активно проводят наши ВС, в том числе и совместно с Белоруссией.

"Я уверен, что у Кремля есть как минимум два плана действий. И выбор их зависит от того, что отвечают Штаты. Первый вариант предполагает принятие и выполнением Вашингтоном наших условий по гарантиям безопасности (хотя уже известно, что США и НАТО в этом вопросе существенно расходятся с Москвой). Что же касается "плана Б", то, вероятнее всего, он подразумевает силовое принуждение США к миру исключительно конвенциональными методами", — говорит эксперт.

По его словам, вслед за предложениями по взаимной безопасности Москва намерена устроить "учебно-показательную порку гегемона", которая, по версии Волконского, будет проводиться "с демонстрацией всей мощи русского оружия на территории третьих стран (кроме Украины)":

"Это будет болезненно для США. Вероятно, местом для "порки" станет Сирия. Демонстративное публичное унижение. Иначе "партнёры" не понимают".

Говоря о сроках реализации "плана Б", эксперт предполагает, что это начнётся, как только будет получен официальный письменный отказа США и НАТО от предоставления России гарантий безопасности:

"После чего руки у Кремля будут развязаны".

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