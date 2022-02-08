Россия добилась своего - Вашингтон хочет обсуждать предложение по безопасности

В то время как СМИ нагнетают истерию о неподтвержденном и необоснованном «российском вторжении» на Украину, НАТО во главе с США готовы сесть за стол переговоров.

Это следует из их письменных ответов на предложения Москвы по обеспечению равноправной безопасности.

Как и ожидалось, письмо из НАТО состоит из клише и не обладает никакой ценностью в плане дальнейшего диалога, заявили в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ. В письме опять заявляется о политике «открытых дверей» для новых членов, а от Кремля требуется одно - вывести войск из Украины, Грузии и Молдовы.

Запад забыл, что всё мониторинговые миссии ОБСЕ не обнаружили в Донбассе армию РФ, а присутствие нашихх миротворцев в Молдове объясняется документом-согласием принимающей стороны.

А вот ответ США более качественный, ёмкий и содержательный. Уже первая часть подтверждает, что «политика открытых дверей» НАТО - важный постулат устава блока, но вопрос вступления новых членов надо обсуждать на форуме Совета РФ - НАТО. Предложенную Москвой концепцию безопасности назвали «одной из, в богатом контексте многих обязательств государств-участников ОБСЕ», то есть Белый дом готов садиться за стол переговоров.

Содержит документ и ещё одну интересную фразу: «США обеспокоены российскими подразделениями и техникой на Украине, в том числе дальнейшим наращиванием вооруженных сил в Крыму и на границах Украины». Эта формулировка автоматически относит Крым к некой категории - вроде бы и не регион «на границах Украины», но и «не вполне Украина».

Коллективный Запад очень беспокоит ядерный потенциал РФ и «разрабатываемые новые системы доставки ядерного оружия межконтинентальной дальности». То есть наша ракета неограниченной дальности «Буревестник», гиперзвуковые системы «Авангард» и ядерная сверхторпеда «Посейдон». И Вашингтон предлагает провести дальнейшие переговоры, где хотят обсудить их собственные предложения и первичные требования России.