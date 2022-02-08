EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Россия добилась своего - Вашингтон хочет обсуждать предложение по безопасности

Политика

В то время как СМИ нагнетают истерию о неподтвержденном и необоснованном «российском вторжении» на Украину, НАТО во главе с США готовы сесть за стол переговоров.

Россия добилась своего - Вашингтон хочет обсуждать предложение по безопасности

Это следует из их письменных ответов на предложения Москвы по обеспечению равноправной безопасности.

Как и ожидалось, письмо из НАТО состоит из клише и не обладает никакой ценностью в плане дальнейшего диалога, заявили в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ. В письме опять заявляется о политике «открытых дверей» для новых членов, а от Кремля требуется одно - вывести войск из Украины, Грузии и Молдовы.

Запад забыл, что всё мониторинговые миссии ОБСЕ не обнаружили в Донбассе армию РФ, а присутствие нашихх миротворцев в Молдове объясняется документом-согласием принимающей стороны.

А вот ответ США более качественный, ёмкий и содержательный. Уже первая часть подтверждает, что «политика открытых дверей» НАТО - важный постулат устава блока, но вопрос вступления новых членов надо обсуждать на форуме Совета РФ - НАТО. Предложенную Москвой концепцию безопасности назвали «одной из, в богатом контексте многих обязательств государств-участников ОБСЕ», то есть Белый дом готов садиться за стол переговоров.

Содержит документ и ещё одну интересную фразу: «США обеспокоены российскими подразделениями и техникой на Украине, в том числе дальнейшим наращиванием вооруженных сил в Крыму и на границах Украины». Эта формулировка автоматически относит Крым к некой категории - вроде бы и не регион «на границах Украины», но и «не вполне Украина».

Коллективный Запад очень беспокоит ядерный потенциал РФ и «разрабатываемые новые системы доставки ядерного оружия межконтинентальной дальности». То есть наша ракета неограниченной дальности «Буревестник», гиперзвуковые системы «Авангард» и ядерная сверхторпеда «Посейдон». И Вашингтон предлагает провести дальнейшие переговоры, где хотят обсудить их собственные предложения и первичные требования России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы сша россия
Новости
Россия добилась своего - Вашингтон хочет обсуждать предложение по безопасности
Американского политика уличили в лицемерии и любви к роскоши
Макрон: Зеленский подтвердил желание выполнять Минские соглашения
Мурашко: более 40 тысяч детей привились от COVID-19 в РФ
"Земляне" поддержали российских спортсменов на Олимпийских играх
Кардиолог Кореневич раскрыла способ отличить "омикрон" от обычной простуды
Производитель галюциногенных грибов задержан в Подмосковье
Российский лыжник Терентьев стал бронзовым призёром Олимпиады в Пекине
Памятник освободителям Сирии от террористов появится в Дейр эз-Зоре
В Госдуме предложили отменить льготы россиянам, которые могут работать
Последние материалы
Зеленский ответил Путину на слова "терпи, моя красавица"
В Госдуме назвали Британию "слабой" и не способной оказать военную помощь ЕС
Фигуристка Анастасия Мишина ответила на вопрос BBC: "Я ни*** не поняла"
Россия добилась своего - Вашингтон хочет обсуждать предложение по безопасности
Американский историк: ради чего США и Англия готовы начать Третью мировую
Американского политика уличили в лицемерии и любви к роскоши
Макрон: Зеленский подтвердил желание выполнять Минские соглашения
Мурашко: более 40 тысяч детей привились от COVID-19 в РФ
"Земляне" поддержали российских спортсменов на Олимпийских играх
Кардиолог Кореневич раскрыла способ отличить "омикрон" от обычной простуды
Популярное
Мир. Новости мира
На Украине неожиданно вступились за Путина во время "допроса" о возможной войне

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр вступилась за президента РФ Владимира Путина во время "допроса" о возможной войне.

На Украине неожиданно вступились за Путина во время "допроса" о возможной войне
Врач Шаповаленко рассказала, как отличить "омикрон" от ОРВИ
Здоровье
Врач Шаповаленко рассказала, как отличить "омикрон" от ОРВИ
Бывший СССР
Писатель Исабеков назвал причину следующего восстания в Казахстане
Мир. Новости мира
Генерал ВСУ рассказал, как Киев обманывает военнослужащих
Ирина Шлионская Депрессия у мужчин и женщин протекает по-разному Ирина Шлионская Василий Амирджанов Новогодняя столица России осталась без своего символа Василий Амирджанов Александр Артамонов Америку защищает несуществующая гиперзвуковая ракета: откровения вице-адмирала Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских
Здоровье
Биолог Баранова объяснила, в чём заключается скрытая опасность "омикрона"
В КНР объяснили, чем обернётся "игра в тайваньский вопрос" для США
Мир. Новости мира
В КНР объяснили, чем обернётся "игра в тайваньский вопрос" для США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников