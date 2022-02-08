WarGonzo: Под Мариуполем развернули 12 установок РСЗО "Смерч"

Местные жители зафиксировали прибытие колонн ВСУ с реактивными системами залпового огня типа "Смерч" в сопровождении подразделений, обеспечивающих охранение и снабжение. Всего под Мариуполем развёрнуто 12 таких установок. Об этом сообщил военный журналист, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов в своём Telegram-канале со ссылкой на собственные источники на территории ДНР подконтрольной Киеву.

Журналист отметил, что именно Мариуполь ближе остальных городов, подконтрольных ВСУ, расположен к российско-донецкой границе. А на отдельных участках приазовского фронта — расстояние до границы в пределах 60 км.

Специалисты считают, что это как раз приемлемая, если не сказать оптимальная дистанция для работы "Смерчей", добавил военкор.

Ранее Семён Пегов сообщал о переброске украинскими властями в район Мариуполя 10 установок для разминирования — "Горынычей".

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