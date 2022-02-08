Кремль отреагировал на сообщение о размещении американских ракет на Украине

Сообщение Киева о просьбе США разместить системы противоракетной обороны THAAD на Украине может привести к серьезной дестабилизации, считают в Москве
Обращение Украины к США с просьбой разместить высотные системы противоракетной обороны в одном из своих восточных регионов, граничащих с Россией, Кремль назвал "потенциально дестабилизирующим шагом".
Напомним, Киев попросил Вашингтон разместить "несколько батарей” ракет-перехватчиков терминальной высотной обороны (THAAD) и "соответствующее радиолокационное оборудование” в Харькове.
Комментируя новую "придумку" Киева, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил, что потенциальное развертывание приведет к дальнейшей эскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины.
"Это было бы еще одним шагом к дестабилизации ситуации”, — сказал Песков.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник раскрыл масштабы западной военной помощи, высоко оценив "международную политическую и экономическую поддержку”, которую получил Киев.
"За эти недели и месяцы мы получили более $1,5 млрд и более 1000 тонн оружия и вооружений”, — сказал он.
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