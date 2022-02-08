Кремль отреагировал на сообщение о размещении американских ракет на Украине

Сообщение Киева о просьбе США разместить системы противоракетной обороны THAAD на Украине может привести к серьезной дестабилизации, считают в Москве

Обращение Украины к США с просьбой разместить высотные системы противоракетной обороны в одном из своих восточных регионов, граничащих с Россией, Кремль назвал "потенциально дестабилизирующим шагом".

Напомним, Киев попросил Вашингтон разместить "несколько батарей” ракет-перехватчиков терминальной высотной обороны (THAAD) и "соответствующее радиолокационное оборудование” в Харькове.

Радиолокационная система AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна наблюдать за аэрокосмической обстановкой на значительной части российской территории и может позволить Киеву и его союзникам по НАТО "заглядывать" вглубь российской территории на расстояние до 1000 км".

Комментируя новую "придумку" Киева, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил, что потенциальное развертывание приведет к дальнейшей эскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины.

"Это было бы еще одним шагом к дестабилизации ситуации”, — сказал Песков.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Запад за последнее время направил Украине около 1000 тонн военной техники.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник раскрыл масштабы западной военной помощи, высоко оценив "международную политическую и экономическую поддержку”, которую получил Киев.

"За эти недели и месяцы мы получили более $1,5 млрд и более 1000 тонн оружия и вооружений”, — сказал он.

Только в январе США доставили в Украину 79 тонн военной техники, в том числе около 300 противотанковых систем Javelin.

Великобритания также отправила значительный груз оружия, доставив противотанковые ракеты NLAW, а также направила в страну дополнительных военных инструкторов для обучения украинских войск использованию систем.