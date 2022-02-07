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Автор Денис Постольский

"Мы готовы таким": Путин предложил Порошенко политическое убежище в России

Политика

Москва готова предоставить бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко политическое убежище в России, сообщает РБК со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина в ходе брифинга после переговоров с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы готовы таким": Путин предложил Порошенко политическое убежище в России

"Мы готовы таким, как господин Порошенко предоставить убежище в России", — заявил российский лидер. По его словам, ранее он уже предлагал бывшему главе государства предоставить убежище, если у него возникнут "какие-то сложности в будущем".

Однако, как отметил Путин, Порошенко, будучи в должности президента Украины много иронизировал по этому вопросу.

Напомним, руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв уверен, что США влияют на дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Ранее в суде Киева прошло заседание по делу о госизмене, фигурантом которого является Порошенко. Судья применил к подсудимому меру пресечения в виде личного обязательства и отпустил его. Политик обязан сдать загранпаспорт и приходить в суд по первому требованию следователя.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Олег Артюков
Темы украина владимир путин
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