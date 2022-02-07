Послание Путина Федеральному собранию может перерасти в соперничество с Байденом

Российский лидер Владимир Путин может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в начале марта, сообщают "Ведомости" со ссылкой на собеседников, близких к Администрации президента, а также источник в кабмине РФ и сотрудника федерального телеканала.

На подготовку мероприятия влияет "эпидемиологическая ситуация с омикроном, которая сейчас остается тяжелой". Президент отчитается о положении дел в стране и стратегических направлениях внутренней и внешней политики. В настоящее время прорабатываются основные темы выступления.

По словам другого собеседника издания, послание запланировано на "первые числа" марта. В качестве возможных дат для оглашения послания президента РФ рассматриваются 1 и 3 марта. Согласно одной из идей, мероприятие должно состояться до обращения президента США Джо Байдена к конгрессу.

Выступление американского лидера в Вашингтоне запланировано на 1 марта, поэтому если послание Путина состоится в этот же день, то из-за разницы во времени, которая составляет восемь часов, президент России выступит раньше своего американского коллеги.

Синхронизация с выступлением Байдена объясняется тем, что Путин озвучит позицию РФ по ситуации с гарантиями безопасности в Европе.

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