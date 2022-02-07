Поклонская приступила к работе в Россотрудничестве

Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская приступила к работе на посту заместителя главы Россотрудничества 7 февраля.

"Сегодня приступила к обязанностям. Руководителем Россотрудничества распределены обязанности, и мне поручены защита прав соотечественников за рубежом и управление в сфере культуры и искусства", — цитирует Поклонскую ТАСС.

По словам экс-депутата, в ближайшие дни ей предстоит заниматься подготовкой своих наработок для представления их руководителю Россотрудничества Евгению Примакову.

"У меня уже есть свои наработки, но их нужно немного откорректировать, чтобы обсудить и утвердить с руководителем Россотрудничества", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что пока на новом посту занимается организационными моментами и ещё не может оценить рабочий процесс.

Поклонская была назначена на должность замглавы Россотурничества указом президента РФ от 2 февраля. Другим указом Владимир Путин освободил её от должности российского посла в Кабо-Верде, на которую она была назначена в октябре прошлого года. В январе 2022 года МИД РФ сообщил, что отъезд Поклонской в Кабо-Верде не состоится по личным причинам.

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