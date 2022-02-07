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Автор Екатерина Широкова

В МИД РФ указали на двуличие Запада из-за ядерного оружия США в Европе

Политика

Вместо того чтобы обратить внимание на размещение ядерного оружия на территории Европы властями США, западные страны говорят о "гипотетической угрозе" со стороны России, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

В МИД РФ указали на двуличие Запада из-за ядерного оружия США в Европе

Речь идёт о недавних высказываниях Госдепа о том, что смена конституции Белоруссии позволит российской стороне разместить на территории страны ядерное оружие. По мнению представителей американского ведомства, такое развитие событий несёт угрозу для стран Запада.

"Не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском, а в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории России", — заявил Ермаков в беседе с РИА Новости. — "Мы с таким двуличием стран Запада категорически не согласны"

По мнению Ермакова, "совместные ядерные миссии" прямое нарушение "Договора о нераспространении ядерного оружия"

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Ядерное оружие США охраняли наркоманы
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Темы сша европа белоруссия ядерное оружие
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В МИД РФ указали на двуличие Запада из-за ядерного оружия США в Европе
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