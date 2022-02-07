Захарова: в свете последних заявлений натовцам стоит сменить название

Последние заявления руководства блока НАТО о том, что "вторжение России на Украину" состоится буквально со дня на день, а также появившиеся с подачи Госдепа США публикации в ряде западных СМИ, содержащие "фейки о псевдоагрессии" Москвы, натолкнули официального представителя МИД РФ на размышления о том, что членам Североатлантического альянса пора сменить название.

По мнению Марии Захаровой, название "натовцы" делает "много чести" его носителям.

t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Напомним, ранее Захарова, комментируя публикации в американских СМИ назвала их информационным "шмарафоном" НАТО.