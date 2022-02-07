Последние заявления руководства блока НАТО о том, что "вторжение России на Украину" состоится буквально со дня на день, а также появившиеся с подачи Госдепа США публикации в ряде западных СМИ, содержащие "фейки о псевдоагрессии" Москвы, натолкнули официального представителя МИД РФ на размышления о том, что членам Североатлантического альянса пора сменить название.
По мнению Марии Захаровой, название "натовцы" делает "много чести" его носителям.
Напомним, ранее Захарова, комментируя публикации в американских СМИ назвала их информационным "шмарафоном" НАТО.
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Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным должна состояться 15 февраля. Однако атмосфера её уже изрядно испорчена немецкой стороной, считает политолог Александр Сосновский.