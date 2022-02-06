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Автор Николай Ткаченко

Жириновский объяснил, почему Путин и Си не пожали друг другу руки

Политика

Во время встречи на Олимпиаде лидеры Китая и России обошлись без рукопожатий. Некоторые тут же принялись искать в этом какой-то скрытый смысл. А руководителю протокола российского президента даже пришлось объяснять, что Владимир Путин и Си Цзиньпин не пожали руки из-за ситуации с коронавирусом, причём по просьбе китайской стороны.

Жириновский объяснил, почему Путин и Си не пожали друг другу руки

Своё мнение по этому поводу высказал и депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик заметил в Telegram-канале, что ему было очень приятно узнать эту новость. Так же поступили и Путин с Меркель, напомнил он.

"Это показатель высокой культуры соблюдения санитарных правил, а не того, что пытаются усмотреть в этом разные чудики, которые своими домыслами лишь демонстрируют невежество и непонимание того, что мир находится в условиях пандемии, а главная борьба за здоровье человечества разворачивается именно в сфере контактов между людьми", — высказал свою точку зрения Жириновский.

Он также добавил, что снижения показателей заражаемости можно добиться только если все будут носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и откажутся от рукопожатий и прочих тактильных контактов, как-то всевозможных приветствий кулачками, локтями и тому подобного.

"Тогда уже можно будет говорить об окончании пандемии и возвращении к нормальному образу жизни", — заключил депутат.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы covid-19 китай россия си цзиньпин владимир путин ангела меркель владимир жириновский
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