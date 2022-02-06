Сосновский объяснил, почему Шольц может теперь не лететь в Москву

Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным должна состояться 15 февраля. Однако атмосфера её уже изрядно испорчена немецкой стороной. Такое мнение высказал политолог и журналист из Германии Александр Сосновский.

Эксперт в своём Telegram-канале напомнил, что несмотря на запрет Deutsche Welle в России, представители этой компании будут на борту самолета вместе с Шольцем. И они уже получили официальное приглашение от канцлера в числе двадцати сопровождающих жруналистов.

По мнению аналитика, при таком явном неуважительном отношении к принимающей стороне визит канцлера Германии вообще теряет смысл.

"Мне кажется, что Шольц может и не лететь, при таком демонстративном неуважении к другой стороне", — высказал свою точку зрения Сосновский.

Ранее в России приняли решение о запрете вещания германской медиакомпании Deutsche Welle на территории страны. Сделано это было в ответ на запрет вещания RT DE в Германии.

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