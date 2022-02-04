Лукашенко может отправиться на Камчатку рыбачить и кататься на лыжах

Камчатка готова в любое удобное время принять белорусского президента Александра Лукашенко, который ранее выразил желание посетить российский Дальний Восток, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

На полуострове политик сможет покататься на лыжах и побывать на вулкане и насладиться уникальной природой края.

"Президент может зимой покататься на лыжах, летом побывать на вулканах, порыбачить, слетать в Долину гейзеров и на Курильское озеро, побывать в других местах", — следует из сообщения камчатской администрации.

Отмечается, что если лидер Белоруссии найдет время на поездку, то лично убедится в гостеприимстве жителей полуострова.

Напомним, 3 февраля белорусский лидер заявил, что хочет посетить Тыву и Дальний Восток, а Камчатку и Сахалин он назвал сказочными местами и сравнил посещение этих российских регионов с полетом в космос.

Как сообщалось ранее, покупка авиабилетов в России достигла допандемийного уровня. В качестве отчётного периода было выбрано время распродаж топовых авиакомпаний c 11 по 28 ноября.

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