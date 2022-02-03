Политолог спрогнозировал, что будет, если на Украину введут наёмников

Запад может попытаться использовать для военного наступления Украины на Россию наёмников. Но что будет в таком случае, каким может быть вероятный сценарий развития событий? На этот вопрос попытался дать ответ немецкий политолог, журналист Александр Сосновский.

Эксперт поразмышлял в своём Telegram-канале, что будет если на территорию Украины будут введены войска не под управлением НАТО или военные группы наемников вообще не из стран НАТО. В таком случае Россия не сможет ответить ни США, ни НАТО? По мнению аналитика, как раз наоборот.

"Авторы такого сценария не учли, что в этом случае у России руки будут полностью развязаны. Группировка уничтожена, а суверенитет Украины поставлен под вопрос", — сделал свой прогноз политический аналитик.

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