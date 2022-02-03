Кадыров о встрече с Путиным: "Президент, как всегда, поддержал нас"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал прошедшую накануне встречу с президентом России Владимиром Путиным доброй и поделился деталями их разговора.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев выложил в своём аккаунте в Instagram видео, где Кадыров рассказывает, как прошла встреча с Путиным.

"Вчера действительно состоялась встреча добрая. Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы. Как всегда, нужно было личное участие президента", — сказал Кадыров.

Глава Чечни также сообщил, что теперь ему предстоит встретиться с председателем Правительства России и его членами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин провёл встречу с руководителем Чечни и обсудил с ним развитие региона. Как отметил официальный представитель Кремля, глава Чеченской Республики приехал с конкретными экономическими проектами. Кроме того, в ходе диалога были затронуты темы, связанные с работой правоохранительных органов.

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