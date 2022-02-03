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Автор Ольга Лебедева

Песков и Столтенберг: два полярных взгляда на безопасность в Европе

Политика

Пентагон начал переброску своих военных в Европу. Первый "транш" "помощи союзникам" направлен в Польшу.

Песков и Столтенберг: два полярных взгляда на безопасность в Европе

Комментарии России и НАТО показывают глубину разницы в подходах к теме европейской безопасности.

НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение США об отправке дополнительных войск на восточный фланг. Он оценил это как "сильный сигнал приверженности Соединенных Штатов в укреплении коллективного сдерживания и обороны НАТО".

"Это мощный сигнал о приверженности США вопросам безопасности. Он является очередным вкладом Соединенных Штатов в общую безопасность союзников на земле, в воздухе и на море".

Россия

"Переброска американских военных означает, что США продолжают наращивать напряженность в Европе, что доказывает обоснованность беспокойства со стороны России", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

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Конфликт НАТО и России: Главное для США – повысить рейтинг президента
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы дмитрий песков йенс столтенберг
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