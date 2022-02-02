Политолог объяснил, почему проблему преемника Путина нужно решить до 2030 года

До 2030 года властям России необходимо решить проблему преемственности Владимира Путина. То есть хотя бы понимать, каким образом это будет происходить. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопрос зрителя YouTube-канала Украина. ру.

По мнению эксперта, если сегодня говорить о свободных выборах, то понятно, что в этом случае Путин сам назначит себе преемника. Так как ясно, что люди проголосуют за того, кого он поддержит, заметил аналитик.

Если же будет предварительно какой-то кастинг претендентов, то важно, кто и как его будет проводить, кто и как оценивать, будет ли он закрытым или открытым, но пока всё это непонятно, добавил собеседник канала.

По его словам, ясно, что эра Путина приближается к концу, даже если будет ещё один или два срока. И если после первых двух сроков он уходил в премьеры, и все ждали, что он вернётся, как и произошло, то сейчас все понимают, что он может переизбраться в 2024 году, если не будет резкого ухудшения здоровья. Тогда президентом он будет до 2030 года. Однако это не решает проблему, надо понимать тогда к тридцатому году, каким образом будет работать этот механизм, заметил Ищенко.

"Даже он переизберется в 2030 году и будет президентом до 2036, это всё равно проблему не отменяет — только усугубляет. Потому что, чем раньше этот механизм понятен, тем более подготовленным общество придет к этому моменту. Проблему преемственности я считаю большой проблемой на сегодня, потому что непонятно, кто, как и каким образом будет эту преемственность обеспечивать", — заключил политический аналитик.

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