Пушков ответил на заявление Кулебы об особом статусе Донбасса

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Донбасс не получит особого статуса, хотя это и предписано Минскими соглашениями. Это еще раз подтверждает, что Киев отказывается от их выполнения. Так прокомментировал слова украинского министра иностранных дел член Совета Федерации РФ, публицист и телеведущий Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Политик также поинтересовался, заметили ли вообще в Киеве, что восточная часть Донбасса фактически уже имеет особый статус, и к Украине не имеет отношения, кроме разве что чисто теоретического.

По мнению сенатора, в МИДе Украины напрасно думают, что они могут принимать какие-то решения относительно особого статуса. И в действительности всё будет по-другому.

"В украинском МИДе отчего-то считают, что они решают, давать особый статус или нет. Они заблуждаются: в жизни все происходит иначе", — заключил Пушков.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, что Донбасс не получит особого статуса и права вето.

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