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Автор Денис Постольский

Антонов назвал лживыми заявления Псаки о российском химоружии

Политика

Высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая заявила об использовании Россией химического оружия, а также "захвате" других государств, лживы и безосновательны.

Об этом говорится в сообщении на странице диппредставительства РФ в Facebook со ссылкой на российского посла в США Анатолия Антонова. По словам дипломата, соответствующее заявление Вашингтона направлено "на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества".

Как отметил посол, Москва придерживается принципа "невмешательства" в дела зарубежных стран и строго следует международному праву.

Ранее парадоксы американской обвинительной риторики по химоружию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Путин уничтожит химическое оружие?
Автор: Денис Постольский, Куратор: Олег Артюков
химоружие джейн псаки анатолий антонов
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