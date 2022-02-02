Американские санкции могут "разогнать" инфляцию в России до 13%

Если против России будут введены жёсткие санкции из-за Украины, доллар может подорожать до 103 рублей, сообщает Forbes со ссылкой на аналитиков BCS Global Markets.

По их словам, российская экономика сократится на 2,6%, а инфляция разгонится до 13%. Такой сценарий станет возможен, если страну отключат от международной системы SWIFT. Прогноз экспертов включает базовый и три альтернативных сценария, описывающих состояние российской экономики при введении мягких, умеренных и жёстких санкций.

Сценарий жёстких ограничительных мер опирается на законопроект сенатора Джима Бэнкса. Речь идёт о введении индивидуальных ограничений, санкций против трубопровода "Северный поток — 2", госкорпораций и госдолга России, а также отключение от банковской системы SWIFT.

В этом случае ВВП РФ будет сокращаться в течение двух лет с общей просадкой примерно на 4,7%. Согласно прогнозу, в 2022 году экономика страны может сократиться на 2,6%. Рубль рискует обвалиться до 103 рублей за доллар и 117 рублей за евро, а инфляция достигнет 12,8%.

Базовый сценарий предполагает продолжение истории с санкциями, которые при этом введены не будут. При этом, как считают эксперты, рубль постепенно укрепится до 74,8 рубля за доллар при стоимости нефти марки Brent в $84 за баррель. Инфляция к концу текущего года, скорее всего, составит 5,1% в годовом выражении, после чего замедлится в 2023 году.

Напомним, республиканец Джим Бэнкс представил новый законопроект о введении санкций против России 19 января. Законодательная инициатива нашла поддержку у 38 членов конгресса. В настоящее время текст документа ещё не обнародован.

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