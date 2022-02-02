В США отказали Путину в праве вето на вступление Украины в НАТО

Российские власти не могут решать, какие страны присоединятся к Североатлантическому альянсу, а какие — нет, сообщает РБК со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Украина должна сама решать, с кем ей контактировать. [Решение о] членстве в НАТО в любом случае будет приниматься суверенными государствами, которых оно касается, и НАТО. Это не тот вопрос, по которому у господина Путина есть право вето", — заявил представитель военного ведомства США.

Вашингтон не раз отмечал, что он и американские союзники по военному блоку "не будут захлопывать двери" для желающих вступить в альянс.

Как считает президент России Владимир Путин, возможность вступления Украины в НАТО представляет угрозу европейской безопасности, поскольку создает почву для крупного конфликта между Москвой и военным блоком.

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