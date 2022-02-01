Политолог Шишкин: верить заявлениям украинских политиков - пустое дело

Власти Украины всё дальше отступают от своей, ставшей уже привычной, воинственной антироссийской риторики. То у них президент рассказывает народу, что паниковать причин нет и никакой войны не будет, то министр обороны вдруг перестаёт видеть у границ "русские полчища", то глава МИД вдруг заявляет о готовности "к конструктивному диалогу с Россией".

Неужели правда "прозрели" и "созрели" для переговоров? Своим мнением с изданием "Свободная пресса" поделился политолог Игорь Шишкин.

По его словам, ничего принципиально нового главный украинский дипломат не сказал:

— Заявления, подобные сделанному Кулебой, звучали многократно в рамках объявленной страной (или Западом) парадигмы: "Россия — агрессор, Россия вторглась на Украину, Россия оккупировала часть территории".

Всякий раз за предложениями "конструктивно обсудить" следуют сообщения, что "агрессивная Москва отказалась". И настрой самой Украины тут вообще ни при чём, поскольку вопросы войны и мира, отношений с Россией — не в сфере компетенции киевского режима. Здесь всё за неё решает Запад, а он не заинтересован в реализации Минских соглашений, потому что они, по сути, аннулируют итоги госпереворота 2014 года, возвращая Украину в нейтральный статус.

Это выгодно Украине, но невыгодно её западным кураторам.

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