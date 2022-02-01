Сергей Лавров назвал страны НАТО эксклюзивным "клубом": "Так дело не пойдёт"

Сергей Лавров упрекнул Североатлантический альянс в стремлением к военному превосходству с применением силы в обход прерогатив Совета Безопасности ООН.

На официальном сайте Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова опубликован текст послания по тематике неделимости безопасности, направленного 28 января 2022 года главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран.

В документе глава МИД России обращает внимание на то, что западные страны выдергивают из Хартии европейской безопасности (подписана на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году), только нужные им позиции.

"Стыдливо опускается "по мере их эволюции", поскольку это положение также являлось составной частью понимания "неделимости безопасности", а именно — обязательного ухода военных союзов от изначальной функции сдерживания и их интеграции в общеевропейскую архитектуру на коллективных, а не узкогрупповых началах. Принцип неделимости безопасности избирательно трактуется для обоснования взятого курса на безответственное расширение НАТО", — гласит текст документа.

Лавров призывает членов НАТО учитывать законные интересы безопасности других государств.

"Так дело не пойдёт. Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого. И, как предусмотрено в Стамбульской Хартии, каждое государство-участник ОБСЕ имеет равное право на безопасность, а не только члены НАТО, которые толкуют это право как относящееся исключительно к членам североатлантического "эксклюзивного" клуба", — выражает свою позицию российский МИД.

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