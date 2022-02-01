EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Сергей Лавров назвал страны НАТО эксклюзивным "клубом": "Так дело не пойдёт"

Политика

Сергей Лавров упрекнул Североатлантический альянс в стремлением к военному превосходству с применением силы в обход прерогатив Совета Безопасности ООН.

Сергей Лавров назвал страны НАТО эксклюзивным "клубом": "Так дело не пойдёт"

На официальном сайте Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова опубликован текст послания по тематике неделимости безопасности, направленного 28 января 2022 года главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран.

В документе глава МИД России обращает внимание на то, что западные страны выдергивают из Хартии европейской безопасности (подписана на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году), только нужные им позиции.

"Стыдливо опускается "по мере их эволюции", поскольку это положение также являлось составной частью понимания "неделимости безопасности", а именно — обязательного ухода военных союзов от изначальной функции сдерживания и их интеграции в общеевропейскую архитектуру на коллективных, а не узкогрупповых началах. Принцип неделимости безопасности избирательно трактуется для обоснования взятого курса на безответственное расширение НАТО", — гласит текст документа.

Лавров призывает членов НАТО учитывать законные интересы безопасности других государств.

"Так дело не пойдёт. Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого. И, как предусмотрено в Стамбульской Хартии, каждое государство-участник ОБСЕ имеет равное право на безопасность, а не только члены НАТО, которые толкуют это право как относящееся исключительно к членам североатлантического "эксклюзивного" клуба", — выражает свою позицию российский МИД.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Лавров о НАТО, США, гарантиях безопасности и вторжении на Украину. Интервью главы МИД России
Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
Темы сергей лавров
Новости
Директор ВОЗ назвал три признака скорого улучшения ситуации с COVID-19
Собчак объяснила, чем плох протрезвевший Шнуров: "Выглядит опущенным"
Канадские власти рекомендовали гражданам как можно быстрее покинуть Украину
Сергей Лавров назвал страны НАТО эксклюзивным "клубом": "Так дело не пойдёт"
Перечислены несколько кожных симптомов "омикрона"
Лавров призвал Блинкена заставить Киев выполнять Минские соглашения
Джонсон призвал российских матерей помнить о жизни своих сыновей
Путин остался недоволен результатами переговоров между США, НАТО и РФ
Украинский беспилотник убил военного ДНР, заявил Пушилин
Премьер Великобритании оконфузился на встрече с президентом Украины
Последние материалы
Собчак объяснила, чем плох протрезвевший Шнуров: "Выглядит опущенным"
Канадские власти рекомендовали гражданам как можно быстрее покинуть Украину
Сергей Лавров назвал страны НАТО эксклюзивным "клубом": "Так дело не пойдёт"
Перечислены несколько кожных симптомов "омикрона"
Лавров призвал Блинкена заставить Киев выполнять Минские соглашения
Джонсон призвал российских матерей помнить о жизни своих сыновей
Почему Бразилия стала важным игроком украинских событий
Путин остался недоволен результатами переговоров между США, НАТО и РФ
Украинский беспилотник убил военного ДНР, заявил Пушилин
Премьер Великобритании оконфузился на встрече с президентом Украины
Популярное
Мир. Новости мира
WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности

США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.

WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
Мир. Новости мира
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
Здоровье
Невролог Лисенкова раскрыла три самые частые причины дневной сонливости
США и Канада. Новости и аналитика
Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли?
Любовь Степушова Почему Бразилия стала важным игроком украинских событий Любовь Степушова Усам Оздемиров Вторжения не будет — на горе англосаксам Усам Оздемиров Юрий Носовский Электричество из космоса: фантастика станет реальностью Юрий Носовский
Мир. Новости мира
Врачи перечислили необычные симптомы "омикрона" после выздоровления
Здоровье
Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"
В Канаде объяснили, как Путин "устроил" протесты дальнобойщиков
Мир. Новости мира
В Канаде объяснили, как Путин "устроил" протесты дальнобойщиков
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников