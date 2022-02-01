Немецкий журналист рассказал, как сейчас в Германии относятся к России

В Германии сейчас существуют двойные стандарты: с одной стороны, бизнес выступает за сотрудничество с Россией, с другой, немецкие СМИ выдают антироссийскую пропаганду. Что думать в такой ситуации обычным немцам? И остались ли ещё в этой стране здравомыслящие люди, которые не боятся выступать за мирные отношения с Россией? Об этом рассказал немецкий журналист, писатель Ульрих Хайден в интервью главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой.

Журналист заметил, что Россия, с одной стороны, всё равно остаётся партнёром для части немецкого бизнеса. И бизнес сейчас открыто не требует остановки "Северного потока-2". Но, с другой стороны, они не очень сильно вмешиваются в эти публичные дебаты. Можно прочесть пресс-релиз Восточного комитета немецкой экономики, и там есть очень хорошие слова о "Северном потоке-2", добавил Хайден.

По его словам, из политики в Германии делают телевизионные ток-шоу для миллионов людей, которые эти пресс-релизы не читают.

"Там сидят люди, в основном это трансатлантически настроенные, то есть проамериканские, политики и журналисты, там может быть максимум один человек, которого приглашают, чтобы демонстрировать плюралистские мнения, мы любим плюрализм. Но тон этих дебатов всегда антироссийский, и человеку, который выступает за диалог с Россией, всегда трудно в таких дебатах, он постоянно под нападением, он должен защищаться, и не наоборот", — объяснил журналист, заметив, что такие люди обычно в меньшинстве.

Собеседник издания рассказал, что в последнюю неделю и чуть раньше выступили несколько немецких политиков, причем не отставных, которые высказались в пользу налаживания диалога с Россией. Он вспомнил недавнее заявление вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха о Крыме и Путине, после которого он со скандалом ушёл в отставку. Однако было и ещё одно выступление после этого, тоже немецкого дипломата, отметил Хайден. О необходимости договариваться с Россией говорил и кто-то из французских политиков.

"То есть, раньше таких выступлений вообще не было никаких, сейчас хоть что-то стало появляться, значит, может быть, всё-таки, какие-то изменения происходят", — заключил немецкий журналист.

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