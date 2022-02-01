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Автор Олег Артюков

Депутат Никонов: Лондону стоит подумать об огромных активах BP в России

Политика

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов прокомментировал заявления представителей британских властей о подготовке "самого жёсткого" санкционного режима в отношении России.

Депутат Никонов: Лондону стоит подумать об огромных активах BP в России

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс не исключила варианта с конфискацией собственности российских предпринимателей в Великобритании в случае эскалации ситуации на Украине. На самом деле, с юридической точки зрения подобные действия вызывают большие вопросы. Но заявления такие есть.

И реакция в России тоже есть. Например, высказывается такая точка зрения, что британские власти тем самым только помогут возвращению предпринимателей и их семей в Россию.

Вячеслав Никонов, комментируя высказывания британских политиков, заявил, что "на Западе не прекращается истерика по поводу "нападения России на Украину"". При этом, отметил он, медийная кампания во многом нужна для наращивания поставок оружия на Украину и расширения военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

При этом, подчеркнул депутат, риторика и политика Великобритании выделяется даже на общем агрессивном фоне.

Вячеслав Никонов считает, что в последние годы Британия выступает как пиар-агентство США, которое берётся за медийные кампании, которыми американцы по каким-то причинам сами не хотят заниматься. Депутат считается, что Великобритания специализируется на негативной информации о России.

"Что касается британских санкций, то, по-моему, в их политическом дискурсе не обсуждается одна тема — каких активов больше: российских в Великобритании или британских в России? Например, компания BP имеет огромные активы в Российской Федерации. И об этом в Лондоне нужно тоже сейчас задуматься", — написал Никонов в своём telegram-канале.

BP (до мая 2001 года British Petroleum) — транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне. В России работает с начала 1990-х годов.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
Темы вячеслав никонов
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