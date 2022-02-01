Политолог: для США Россия - инструмент для устаканивания внутренней повестки

Самой обсуждаемой темой мировой повестки уже несколько недель была и остаётся тема угрозы нового вооруженного конфликта в Донбассе и втягивания в него России.

Раскрыта роль СМИ в эскалации конфликта на Украине

Гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что кризис этот рукотворный и сотворили его американцы, которые таким образом — за чужой счёт — пытаются решить свои внутриполитические проблемы.

В интервью главреду Pravda. Ru Инне Новиковой Данилин подчеркнул, что конфликт с Россией был создан Вашингтоном исключительно для того, чтобы продемонстрировать мощь США:

"К сожалению, мы являемся лишь объектом, а не субъектом, так же, как и Украина", — сказал политолог.

Почему НАТО отказался пойти на уступки России? В состоянии ли наша страна заблокировать расширение альянса? Понимают ли сами украинцы, что Россия не стремится к войне?

— Надо понять простую вещь: мы не обладаем силами, чтобы противодействовать процессу расширения НАТО. У нас нет ресурсов для того, чтобы однозначно заблокировать его продвижение на восток. Заявив сейчас претензии по этому поводу, Россия создала прецедент, который позволит, по крайней мере, затянуть этот процесс.

Относительно того, что НАТО не может принимать решение, запрещающее вступление, действительно это так: НАТО сам не может.

А члены НАТО могут. Мы ведь это и предлагали американцам:

Возьмите на себя обязательства не поддерживать вступление Украины в НАТО. Вы возьмите. Не НАТО как альянс, а именно вы возьмите.

Но американцы отказались от этого ровно потому, что они не считают нас серьезным игроком. Не потому, что им не нравится Россия, но нравится Украина, а только потому, что у Байдена очень большие проблемы внутри страны. У него там рукотворный кризис, который был создан в конце прошлого — начале этого года. И сейчас внутриполитические проблемы Вашингтон как раз и пытается решать.

У Байдена скоро выборы в Конгресс, у Байдена резкое падение рейтинга…

— У Байдена проблема с головой...

— Это понятно. Но ему приходится показывать, что он серьезный, сильный, мощный политик. И весь конфликт с Россией был создан исключительно для того, чтобы продемонстрировать мощь Соединенных Штатов Америки.

К сожалению, повторюсь, мы здесь являемся всего лишь объектом, а не субъектом для американцев так же, как и Украина. Самое обидное, что мы ещё вдобавок ко всему подвергаемся шельмованию и давлению. Уже и украинцы это понимают. И даже говорят об этом вслух.