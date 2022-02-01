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Автор Екатерина Широкова

Гремингер: в ходе переговоров с США, РФ может заполучить заявленные гарантии

Политика

Если Россия и США начнут переговоры по вопросам гарантий безопасности, то есть вероятность, что Москва получит положительный ответ на ранее заявленные требования, считает директор женевского Центра политики безопасности, бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

Гремингер: в ходе переговоров с США, РФ может заполучить заявленные гарантии

По словам экс-генсека, диалогу очень мешает "токсичность" СМИ. Как подчеркнул Гремингер, в этом ключе необходимо "снизить градус" риторики.

"Мостик к гарантиям (которых требует РФ — Прим. Ред.) может быть установлен, когда начнутся переговоры по контролю над вооружениями в субрегионе. Тогда можно достаточно близко подойти к тем подходам, которые близки к тому, что требует Россия в плане гарантий", — пояснил экс-генсек ОБСЕ в беседе с РИА Новости.

Как отметил Гремингер, складывается впечатление, что страны вышли на конструктивный диалог. Но иностранные СМИ периодически подливают масло в огонь, что может сорвать переговоры.

"Конечно, существует риск того, что токсичная атмосфера в СМИ и в официальном дискурсе может в какой-то степени испортить реальную работу по переговорам", — резюмировал бывший генеральный секретарь.

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